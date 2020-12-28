В Казани бухгалтера ЖСК «Казанка-5» признали виновной в краже более 3,4 млн рублей

В Казани бухгалтера жилищно-строительного кооператива «Казанка-5» приговорили к условному лишению свободы на четыре года с таким же испытательным сроком. Женщина признана виновной в краже более 3,4 млн рублей со счетов ЖСК.

Установлено, что с июля 2019 года по май 2020 года бухгалтер переводила на личный банковский счет деньги ЖСК, предназначенные для расчетов с поставщиками и для капремонта. Часть украденных средств осужденная перечисляла на оффшорную платежную платформу, работающую с криптовалютой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чтобы скрыть хищение денег, злоумышленница составила неверный отчет за 2019 год. Свою вину в содеянном бухгалтер признала, но ущерб ЖСК не возместила, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В сентябре экс-бухгалтера ФКУЗ «Медико-санитарная часть-2» ФСИН в Уфе осудили за кражу более 2,3 млн рублей. Суд назначил женщине 2 года и один месяц условного лишения свободы.



Татьяна Демина