Бывшего бухгалтера ФСИН в Уфе осудили за кражу более 2 млн рублей

В Уфе вынесен приговор в отношении бывшего бухгалтера ФКУЗ «Медико-санитарная часть-2» ФСИН, похитившей более 2,3 млн рублей. 39-летняя сотрудница учреждения признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В суде установлено, что с 2015 по 2018 годы бухгалтер предъявила фиктивные расходные кассовые ордеры о получении сотрудниками денежного довольствия, предварительно подделав в них подписи коллег. Также женщина не вносила в кассу передаваемые ей деньги и рассчитывалась по личным долгам перед коллегами за счет средств казенного учреждения.

Кроме того, бухгалтер необоснованно перечислила на свой лицевой счет свыше 284 тысяч рублей, и после начала внутренней проверки обвиняемая пыталась скрыть этот факт, сфальсифицировав документы об их получении другим сотрудником, сообщает прокуратура Башкортостана.

В ходе расследования дела обвиняемая частично возместила причиненный ущерб, вернув свыше 1,8 млн рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц условно и удовлетворил исковые требования учреждения о взыскании вреда.

Ранее стало известно, что в Башкирии замначальника колонии за взятку поспособствовал досрочному освобождению заключенного.