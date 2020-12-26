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В Татарстане возбудили уголовное дело за заживо брошенную в огонь кошку

22:27, 26.12.2020
В Татарстане возбудили уголовное дело за заживо брошенную в огонь кошку
Фото: соцсети

После того, как работник пилорамы в Татарстане бросил в печь живую кошку, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным с применением садистских методов» . Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратурой Татарстана.

Напомним, что на пилораме в поселке Поспелово нетрезвый рабочий пытался сжечь живую кошку в печи. Кошка помешала мужчине выпивать алкоголь. При этом остальные работники со смехом рассказывали о произошедшем.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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