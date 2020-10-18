Эксперт рассказал, какой смартфон может взорваться в руках

Взорваться в руках может любой смартфон, имеющий проблемы с батареей. Возможные причины взрыва — длительная зарядка, контакт с водой или удар, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Чаще всего взорваться могут смартфоны Samsung. В одно время компания вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только айфоны, но и айпады, рассказал Мясоедов агентству «Прайм».

realnoevremya.ru

Чтобы избежать взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Нельзя перегревать и гнуть гаджет, потому что это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо.

Также одной из причин выхода аккумулятора из строя может быть длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Нельзя допускать контакт смартфона с водой и его падение на твердую поверхность — все это может повредить батарею. Признаками того, что батарея может повести себя самым непредсказуемым образом, является ее вздутие — ее нужно срочно заменить.

Ранее в Роскачестве посоветовали пользователям смартфонов устанавливать лимит на использование мобильного трафика.

