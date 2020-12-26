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В Татарстане вылечили от COVID-19 101-летнюю женщину

17:40, 26.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вылечили от COVID-19 101-летнюю женщину
Фото: скриншот

В Казани из Республиканской клинической инфекционной больницы сегодня выписали 101-летнюю Мариам Надершину, выздоровевшую после COVID-19. Об этом сообщает НТВ.

В больнице она провела восемь дней, поражение легких при поступлении составляло 25%. После выписки ей нужно будет долечиться дома под контролем врачей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мариам Надершина — вдова ветерана Великой Отечественной войны, 41 год проработала на Казанском пороховом заводе.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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