В Татарстане вылечили от COVID-19 101-летнюю женщину
В Казани из Республиканской клинической инфекционной больницы сегодня выписали 101-летнюю Мариам Надершину, выздоровевшую после COVID-19. Об этом сообщает НТВ.
В больнице она провела восемь дней, поражение легких при поступлении составляло 25%. После выписки ей нужно будет долечиться дома под контролем врачей.
Мариам Надершина — вдова ветерана Великой Отечественной войны, 41 год проработала на Казанском пороховом заводе.
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