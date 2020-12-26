В Татарстане вылечили от COVID-19 101-летнюю женщину

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В Казани из Республиканской клинической инфекционной больницы сегодня выписали 101-летнюю Мариам Надершину, выздоровевшую после COVID-19. Об этом сообщает НТВ.

В больнице она провела восемь дней, поражение легких при поступлении составляло 25%. После выписки ей нужно будет долечиться дома под контролем врачей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мариам Надершина — вдова ветерана Великой Отечественной войны, 41 год проработала на Казанском пороховом заводе.



Татьяна Леухина