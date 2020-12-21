Власти Башкирии выделили более 1 млн рублей семьям жертв пожара в пансионате
Власти Башкирии выделили из резервного фонда республики более 1 млн рублей на помощь пострадавшим и родственникам жертв пожара в пансионате для пожилых.
«Организовано оказание материальной помощи пострадавшим и семьям погибших, для этой цели из резервного фонда правительством республики выделено 1,167 млн рублей», — цитирует «Интерфакс» глава Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова.
На сегодняшний день один из трех выживших на пожаре пенсионеров выписан домой, двум предложены места в государственных соцучреждениях.
Власти Абзелиловского района РБ, где случилось происшествие, доставили тела погибших пенсионеров к местам похорон, обеспечили гробы, памятники и ограды.
«В целях недопущения повторения подобных трагических пожаров Министерством семьи республики начато формирование реестра частных организаций, действующих на территории республики», — добавил Гумеров.
Подробнее о пожаре, случившемся в Башкирии в ночь на 15 декабря читайте в материале «Реального времени».
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