«Зенит-Казань» 29 раз подряд обыграл уфимский «Урал» в чемпионате России

«Зенит-Казань» на выезде обыграл уфимский «Урал» (3:0) в матче регулярного чемпионата Суперлиги по волейболу.

Для казанского клуба эта победа стала уже 29-й подряд над уфимцами в рамках чемпионата страны. Общий счет по очкам между командами теперь составляет 85:15. В последний раз «Урал» побеждал казанцев 10 марта 2007 года, когда он назывался «Нефтяник Башкортостана».

Отметим, что уфимцы играли без главного тренера Игоря Шулепова, уехавшего на похороны отца.

После этой победы «Зенит-Казань» продолжил лидировать в Суперлиге, набрав 34 очка.

«Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 16:25, 22:25).

