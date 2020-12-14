В Казани потушили фуру, загоревшуюся рядом c магазином «Метро»

Фото: МЧС по РТ

В Казани в 8.09 по номеру вызова пожарной охраны поступило сообщение о пожаре за магазином «Метро» по улице Мулланура Вахитова. Об этом сообщает МЧС по Татарстану.

Загорелась грузовая фура с продуктами на площади 30 кв. м. В 8.25 огонь был ликвидирован. Посетителей магазина «Метро» не эвакуировали. Пострадавших нет.

Фото: МЧС по РТ

Ранее сообщалось, что в Казани произошел пожар в вагоне-бытовке на станции Лагерная. В результате инцидента пострадал 46-летний мужчина.



Маргарита Головатенко