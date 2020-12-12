Российская подлодка «Владимир Мономах» выполнила пуск четырёх ракет «Булава»
Атомная подводная лодка «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава». Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
Пуск прошел в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Полет ракет прошел в штатном режиме.
«По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», — приводит RT сообщение Минобороны РФ.
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