Героев РФ и Социалистического Труда наградили медалями в честь 100-летия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалями в честь празднования 100-летия ТАССР.



17 жителей Татарстана удостоены награды за большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Среди них 12 героев Социалистического Труда, три героя Российской Федерации и два полных кавалера ордена Трудовой Славы. Полный список представлен в документе.

В Москве в полпредстве Татарстана состоялась церемония вручения медалей в честь 100-летия ТАССР. Минниханов передал медали председателю совета директоров ЛУКОЙЛа Равилю Маганову и сенатору от Самарской области Фариту Мухаметшину.