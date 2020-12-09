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Героев РФ и Социалистического Труда наградили медалями в честь 100-летия ТАССР

15:10, 09.12.2020
Героев РФ и Социалистического Труда наградили медалями в честь 100-летия ТАССР
Фото: Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалями в честь празднования 100-летия ТАССР.

17 жителей Татарстана удостоены награды за большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Среди них 12 героев Социалистического Труда, три героя Российской Федерации и два полных кавалера ордена Трудовой Славы. Полный список представлен в документе.

В Москве в полпредстве Татарстана состоялась церемония вручения медалей в честь 100-летия ТАССР. Минниханов передал медали председателю совета директоров ЛУКОЙЛа Равилю Маганову и сенатору от Самарской области Фариту Мухаметшину.

ОбществоВласть Татарстан
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