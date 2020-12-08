Два хоккеиста «Салавата Юлаева» заменят Бердина и Каменева в сборной России
Тренерский штаб Валерия Брагина внес два изменения в состав сборной России на этап Евротура Кубок Первого канала, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В национальную команду вызваны два хоккеиста «Салавата Юлаева» — вратарь Даниил Тарасов и нападающий Александр Кадейкин. Они заменят игроков СКА голкипера Михаила Бердина и форварда Владислава Каменева.
Замены в составе национальной сборной на Кубок Первого канала: вратарь Даниил Тарасов заменит Михаила Бердина, центрфорвард Александр Кадейкин заменит Владислава Каменева. #снамироссия #краснаямашина— Хоккей России (@russiahockey) December 8, 2020
Причины таких изменений остаются неизвестными.
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Только матчи с участием сборной России состоятся со зрителями.
Подробнее с составом российской команды на турнире можно ознакомиться здесь.СпортХоккей
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