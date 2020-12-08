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Два хоккеиста «Салавата Юлаева» заменят Бердина и Каменева в сборной России

15:52, 08.12.2020
Два хоккеиста «Салавата Юлаева» заменят Бердина и Каменева в сборной России
Фото: vk.com/hcsalavat

Тренерский штаб Валерия Брагина внес два изменения в состав сборной России на этап Евротура Кубок Первого канала, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В национальную команду вызваны два хоккеиста «Салавата Юлаева» — вратарь Даниил Тарасов и нападающий Александр Кадейкин. Они заменят игроков СКА голкипера Михаила Бердина и форварда Владислава Каменева.

Причины таких изменений остаются неизвестными.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Только матчи с участием сборной России состоятся со зрителями.

Подробнее с составом российской команды на турнире можно ознакомиться здесь.

СпортХоккей
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