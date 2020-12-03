Татарстан в 2020 году стал лидером ПФО по снижению количества уголовных дел по «экономическим» статьям

Татарстан в 2020 году стал лидером среди всех регионов ПФО по снижению количества уголовных дел, возбужденных по «экономическим» статьям. Об этом сообщил сегодня федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов во время онлайн-приема предпринимателей, проводимого совместно с заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым.

По данным Титова, в 2019 году в Татарстане возбудили 45 «экономических» дел, а в 2020 — только 11.

Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев напомнил, что в случае необходимости предпринимателям, которым предъявлено обвинение по экономическим статьям уголовного кодекса, оказывается юридическая помощь. Кроме того, представители уполномоченного регулярно посещают обвиняемых предпринимателей в СИЗО и консультируют их по разным вопросам, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Напомним, что о важности поддержки предпринимательства — не важно, малое или крупное это предприятие — неоднократно высказывался президент РТ Рустам Минниханов. Во время встречи с предпринимателями, которая проходила 16 ноября, он отметил, что эффективное развитие Татарстана и страны в целом неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса.

Татьяна Леухина