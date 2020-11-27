В Казани турецкий застройщик получил условный срок по делу о неуплате 355 млн рублей ФНС

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К трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорил сегодня Вахитовский райсуд Казани VIP-должника налоговой и гражданина Турции Динчера Эреля. Он обвинялся в уклонении от уплаты 355 млн рублей в российскую казну.



Согласился ли суд с этой суммой, какие доказательства обвинения и защиты положил в основу приговора — осталось за кадром. Ввиду объемности экономического дела председательствующий судья Алмаз Мухаметшин принял решение об оглашении лишь вводной и резолютивной части приговора.

Напомним, Динчера Эреля обвиняли в том, что он, как директор, ради налоговых вычетов в пользу компании «Эрель Газстрой» имитировал на ее строительных объектах — «Сити Молл» и 25-этажки в Югре — хозяйственную деятельность 14 субподрядных организаций.

Сам подсудимый вину не признавал, утверждая, что работал честно.

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