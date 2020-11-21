В Татарстане школьник спас братьев из пожара — видео

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В четверг в Алексеевском районе РТ юный Иван Павлинов спас троих братьев из горящего дома. Он разбудил мальчиков и вытащил их через окно, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Юноша услышал сигнал пожарных извещателей, установленных в их доме за счет бюджета республике.

В семь утра, когда начался пожар, мама была на работе. Иван Павлинов поспешил разбудить братьев, выйти через дверь они уже не могли — огонь охватил веранду. Пришлось ребятам вылезать через окно.

Администрация района уже подарила юному герою ноутбук. Президент РТ Рустам Минниханов назвал школьника героем.