В Татарстане школьник спас братьев из пожара — видео
В четверг в Алексеевском районе РТ юный Иван Павлинов спас троих братьев из горящего дома. Он разбудил мальчиков и вытащил их через окно, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Юноша услышал сигнал пожарных извещателей, установленных в их доме за счет бюджета республике.
В семь утра, когда начался пожар, мама была на работе. Иван Павлинов поспешил разбудить братьев, выйти через дверь они уже не могли — огонь охватил веранду. Пришлось ребятам вылезать через окно.
Администрация района уже подарила юному герою ноутбук. Президент РТ Рустам Минниханов назвал школьника героем.Происшествия Татарстан
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