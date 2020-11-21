В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ЧП на стройке в Альметьевске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане уже возбуждено уголовное дело по хлопку газа в Альметьевске, из-за которого получили ожоги двое рабочих.

Предварительно оно расследуется по признакам нарушения правил безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью (ч. 1 статьи 216 УК РФ), сообщили в прокуратуре Татарстана.

Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Напомним, сегодня утром в Альметьевске во время работ по укладке мягкой кровли взорвался балон с газом. В результате двое рабочих получили ожоги.