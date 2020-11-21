В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ЧП на стройке в Альметьевске
В Татарстане уже возбуждено уголовное дело по хлопку газа в Альметьевске, из-за которого получили ожоги двое рабочих.
Предварительно оно расследуется по признакам нарушения правил безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью (ч. 1 статьи 216 УК РФ), сообщили в прокуратуре Татарстана.
Надзорное ведомство контролирует ход расследования.
Напомним, сегодня утром в Альметьевске во время работ по укладке мягкой кровли взорвался балон с газом. В результате двое рабочих получили ожоги.Происшествия Татарстан
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