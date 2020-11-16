В Ассоциации АТП РТ не подтвердили, что столкновение автобусов в Казани произошло из-за гонки водителей
В Ассоциации АТП РТ опровергли информацию о том, что столкновение автобусов №45 и №33 утром 15 ноября в Казани произошло из-за того, что водители играли «в догонялки».
Председатель ассоциации Сергей Темляков заявил, что причиной ДТП стало то, что водитель автобуса №45 отвлекся на панель приборов, что и привело к столкновению. Скорость транспорта в этот момент составляла 25 км/ч.
По заключению Госавтоинспекции, «водитель не выбрал безопасную дистанцию». МУП «ПАТП №2» приняло решение отстранить виновника ДТП от работы и направить на дополнительную стажировку.
В Ассоциации заверили, что никто из пассажиров и экипажа автобусов в момент столкновения не пострадал.
Напомним, что происшествие случилось утром 15 ноября на перекрестке улиц Фучика и Зорге. В результате аварии у автобуса №45 полностью разбилось лобовое стекло.
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