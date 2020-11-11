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Сегодня в Татарстане зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса

11:14, 11.11.2020
Сегодня в Татарстане зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб РТ.

В больницу госпитализированы 10 человек, остальные лечатся дома.

Несовершеннолетних среди заболевших нет. Семерым пациентам от 18 до 30 лет, 23 человека числятся в категории от 30 до 50. 11 заболевшим от 50 до 60 лет, десятерым — от 60 до 70. Еще четверо пациентам от 70 до 80 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Итого на 11 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 985 случаев COVID-19. Выздоровело 7 933 человека, их них 63 за минувшие сутки.

Общество Татарстан
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