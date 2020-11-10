Жители Татарстана в сентябре стали чаще оформлять ипотеку

В сентябре 2020 года жители Татарстана оформили в два раза больше ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), чем за аналогичный период прошлого года. Всего в первый месяц осени татарстанцы получили 6,8 тыс. займов.

Всего за первые девять месяцев текущего года банки выдали татарстанцам 38,9 тыс. ипотечных кредитов, что в четыре раза превышает показатели января — сентября 2019 года.

Удвоился в республике и объем ИЖК. По итогам сентября он достиг 15,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ. За январь — сентябрь этот объем достиг 83,2 млрд рублей (+41%).



Фото: realnoevremya.ru

Всего с начала программы льготной ипотеки под 6,5% и до 1 октября жители РТ оформили 6,3 тыс. кредитов на сумму 15,6 млрд рублей.

Напомним, что средний размер ипотечного кредита в Татарстане равен 2,48 млн рублей.

