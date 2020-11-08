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В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев COVID-19

10:52, 08.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России зарегистрированы 20 498 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 1 774 334 человек, сообщает оперативный штаб.

За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 286 пациентов, а всего — 30 537 человек.

Поправились за сутки 11 492 пациента, с начала пандемии — 1 324 419 человек.

В относительном выражении суточный прирост числа заболевших третий день подряд составляет около 1,2%, или более 20 тыс.

ОбществоМедицина
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