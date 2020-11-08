В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрированы 20 498 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 1 774 334 человек, сообщает оперативный штаб.

За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 286 пациентов, а всего — 30 537 человек.

Поправились за сутки 11 492 пациента, с начала пандемии — 1 324 419 человек.

В относительном выражении суточный прирост числа заболевших третий день подряд составляет около 1,2%, или более 20 тыс.