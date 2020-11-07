В сентябре в Татарстане родились почти 3,5 тысячи детей

По данным Росстата, в сентябре 2020 года в Татарстане родились 3 415 детей. Это на 323 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 738 детей в сентябре 2019 года).

Прирост рождаемости за январь-сентябрь 2020 года в республике составил 10,5 на одну тысячу жителей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого 11.

Всего в Приволжском федеральном округе в сентябре на свет появились 23 459 детей. Это на 715 больше, чем в сентябре 2019 года (22 744 ребенка).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что по данным Росстата, в сентябре в Татарстане зарегистрировано 4 097 летальных исходов. Это на 555 больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сентябре 2019 зафиксировано 3 542 смертей).



