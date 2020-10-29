В группу «Роскосмоса» по созданию сети для интернета вещей включили оператора связи МТС

Компания МТС вошла в инициативную рабочую группу госкорпорации «Роскосмос» по разработке глобальной низкоорбитальной системы передачи данных интернета вещей «Марафон IoT», сообщили сегодня в пресс-службе оператора. Группа является составной частью подпрограммы «Сфера» государственной программы космической деятельности России.

Специалисты оператора займутся в этой группе подготовкой материалов аванпроекта по определению параметров абонентских устройств, сервисов и трафика интернета вещей при создании многоспутниковой низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон IoT».

В рамках рабочей группы МТС поделится своей экспертизой в разработке и предоставлении сервисов IoT. Кроме того, компания может в дальнейшем расширить географию собственных услуг через участие в проекте, добавили в пресс-службе МТС.

Сегодня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы глобальной связи «Сфера» в 2021 году.