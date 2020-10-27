В Татарстане сбили пешехода, пытавшегося остановить автомобиль в темное время суток

Сегодня ранним утром, 27 октября, на 788-м км дороги Москва — Уфа 35-летний водитель «Газели» наехал на 47-летнего пешехода. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Водитель ехал в направлении Москвы по дороге Москва — Уфа с небезопасной скоростью. Пешеход, в свою очередь, в темное время суток пытался остановить автомобиль, стоя на проезжей части и не имея при себе светоотражающих элементов.

realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Пешеход скончался на месте от полученных травм. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казани сбили женщину, переходившую дорогу на красный. Она также скончалась на месте от полученных травм.