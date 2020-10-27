В Татарстане сбили пешехода, пытавшегося остановить автомобиль в темное время суток
Сегодня ранним утром, 27 октября, на 788-м км дороги Москва — Уфа 35-летний водитель «Газели» наехал на 47-летнего пешехода. Об этом сообщает МВД по Татарстану.
Водитель ехал в направлении Москвы по дороге Москва — Уфа с небезопасной скоростью. Пешеход, в свою очередь, в темное время суток пытался остановить автомобиль, стоя на проезжей части и не имея при себе светоотражающих элементов.
Пешеход скончался на месте от полученных травм. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Казани сбили женщину, переходившую дорогу на красный. Она также скончалась на месте от полученных травм.Общество Татарстан
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