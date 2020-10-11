В Казани сбили пешехода, переходившего дорогу на красный

Фото: Илья Репин

Вечером в Казани на на улице Декабристов напротив дома 1А автомобилист сбил женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пострадавшая споткнувшись ударилась о заднюю правую дверь проезжавшего автомобиля «Сеат» и упала на дорогу. После чего на нее совершил наезд автомобиль «ВАЗ».

Фото: realnoevremya.ru

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

На этой неделе в Набережных Челнах напротив дома №38 на улице Жемчужной водитель машины совершил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Прокуратура проводит проверку.

