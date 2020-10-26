«Ховентут» сыграет с УНИКСом без нескольких своих лидеров

«Ховентут» приедет в Казань на матч Кубка Европы против УНИКСа без нескольких своих лидеров. Об этом сообщил главный тренер испанской команды Карлес Дюран.

В Казань не смогут приехать Пау Рибас из-за проблем с мышцами левого бедра, а также Анте Томич и Шон Доусон.

При этом Дюран отметил, что УНИКС является одним из главных фаворитов всего турнира.

«УНИКС — один из главных фаворитов турнира. Это команда с необыкновенным атакующим талантом, особенно на внешней линии. В прошлом году мы уже убедились, что если не сыграть в их темпе, то их очень трудно победить», — приводит слова Дюрана официальный сайт испанцев.

PRÈVIA | L’ @unicsbasket , primer rival d’una setmana molt afilada



La Penya viatja a Kazan amb baixes importants



https://t.co/liKmCfoK3u#BadalonaÉsFutur #SomLaPenya pic.twitter.com/H3NAQghaWW — Club Joventut Badalona (@Penya1930) October 26, 2020

Встреча между УНИКСом и «Ховентутом» состоится 28 октября в Казани. Начало матча — в 19.00 по мск.

Напомним, ранее казанский клуб обыграл красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.