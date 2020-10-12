МВД Белоруссии пригрозило протестующим применением боевого оружия

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники ведомства готовы применить боевое оружие для поддержания порядка в Минске.

Он утверждает, что протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, «стали организованными и крайне радикальными». При этом ведомство констатирует «затухание протестного движения как по территории, так и по массовости», передает telegram-канал пресс-службы МВД по Белоруссии.

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Вчера в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии прошли очередные акции протеста. В столице бли задержаны четверо корреспондентов ТАСС, «Еврорадио» и Onliner.

