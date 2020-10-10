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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

12:24, 10.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня
Фото: grani.lv

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, который вступил сегодня в 12.00 по местному времени (11.00 по московскому). Об этом сообщает «Интерфакс».

В Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан, игнорируя договоренность, в 12.05 (11.05 по Москве) «предпринял атаку в направлении участка Карахамбейли».

«Подразделения Армии обороны Карабаха предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки», — проинформировала пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.

Фото: realnoevremya.ru

В Минобороны Азербайджана заявляют, что «противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов».

Напомним, что главы МИД конфликтующих в Нагорном Карабахе стран договорились остановить военные действия в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.

Происшествия
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