Хуснуллин: в строительство жилья будет вложено 50 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о что в ближайшие 10 лет в сферу жилищного строительства будет инвестировано около 50 трлн рублей. Такие вложения позволят развивать инструменты и механизмы этого сектора экономики.

«Перед нами стоит задача максимально активировать сектор жилищного строительства», — рассказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что речь идет не только о бюджетных деньгах, а о разных источниках финансирования.

Фотро: realnoevremya.ru

Хуснуллин перечислил такие механизмы поддержки, как льготная ипотека, проектное финансирование.

«Важно понимать, что жилищное строительство является драйвером развития территорий и запуска многих экономических процессов», — добавил чиновник.