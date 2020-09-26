В Саранске два человека погибли, уходя от полицейской погони

Фото: пресс-служба МВД Мордовии

В Саранске произошло смертельное ДТП. Водитель, пытаясь уйти от полицейской погони, врезался в столб.

Как сообщили в МВД Мордовии, сотрудники ГИБДД заметили в столице республики несущийся с погашенными фарами Opel Vectra. Они попытались остановить автомобиль, но тот попытался скрыться.

Во время погони водитель не вписался в поворот и врезался в столб. В результате ДТП погибли 19-летний водитель и 33-летний пассажир. Также пострадал 10-летний мальчик, ехавший с ними.