В Украине считают, что США намерены захватить европейский газовый рынок

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В Украине заявили, что если «Северный поток — 2» будет заблокирован, следующей целью США станет развал газотранспортной системы Украины. С таким заявлением выступил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Юрий Загородний.

По его мнению, США против строительства газопровода, так как намерены захватить европейский газовый рынок и вытеснить оттуда Россию. И следующей целью может стать Украина, передает RT.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать остановку строительства газопровода «Северный поток — 2».

