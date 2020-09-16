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Завтра в челнинских школах и больницах дадут тепло

10:19, 16.09.2020
Завтра в челнинских школах и больницах дадут тепло
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев распорядился запустить отопление на социальных объектах города. С 17 сентября тепло дадут в детсадах, школах, больницах и поликлиниках.

В жилых домах отопление будет включаться автоматически, уточняет пресс-служба мэрии автограда. Для этого требуется единственное условие — среднесуточная температура должна пять дней держаться ниже +8°С.

Напомним, Минстрой Татарстана оценил размер дефицита республиканских коммунальных компаний в сфере отопления по итогам года в 1,47 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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