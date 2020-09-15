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Происшествия

В Казани вечером образовались 8-балльные пробки

18:25, 15.09.2020
В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани сегодня вечером образовались 8-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улице Ломжинской и Ноксинском спуске. Пробка из-за ДТП образовалась на улице Юлиуса Фучика и Мамадышском тракте. На улице Вишневского заторы образовались из-за двух аварий на разных участках дороги.

Также движение затруднено на улице Туфана Миннуллина, на улице Татарстан, Профсоюзной, Лево-Булачной и некоторых других.

Происшествия Татарстан
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