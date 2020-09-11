Матч «Ак Барса» против финского «Йокерита» отменен

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила проведение матча между финским «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом».

Встреча должна была состояться в пятницу, 11 сентября. Причиной отмены стал матч «Йокерита» с «Нефтехимиком», который состоялся в среду. После этой игры в нижнекамской команде выявили несколько случаев заражения коронавирусом.

«В связи с тем, что 9 сентября 2020 года «Нефтехимик» проводил в Хельсинки матч против «Йокерита», то игроки финской команды попали в контактную группу. Им необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение пятничного матча с «Ак Барсом» не представляется возможным», — говорится в сообщении КХЛ.

Встречу в Финляндии могут перенести на другую дату, которая станет известна чуть позже.

Напомним, ранее стало известно о нескольких положительных результатах на COVID-19 в составе «Нефтехимика».