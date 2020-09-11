Постпред России при ООН заявил, что нет никаких оснований начинать расследование инцидента с Навальным

Ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

Инцидент, напоминающий грязную постановочную игру, наводит на мысли, кто это сделал.

«У нас нет оснований, чтобы начинать расследование», — передает ТАСС заявление дипломата.

Он заметил, что российские врачи, спасшие Навального, не нашли никаких следов химического оружия. Доказательства его применения, которые могли бы сделать заключение о преднамеренном преступлений, не были предоставлены Германией, подчеркнул Небензя.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Алексеем Навальным.

