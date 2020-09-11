Google изменит работу поисковика в преддверии президентских выборов в США

Компания Google намерена изменить работу поисковика во время президентских выборов в США. Изменение коснется автозаполнения строки поиска.

В компании сообщили, что в это время будут убраны предположения, которые можно интерпретировать как заявления за или против кого-то из кандидатов.

«Мы также будем удалять предположения, которые можно интерпретировать как заявления относительно участия в выборах», — цитирует релиз компании «РИА Новости».

Также поисковик не будет предлагать пользователям возможные фразы поиска, связанные с легитимностью выборов и их безопасностью.

При этом в Google добавили, что поисковик будет выдавать все необходимые результаты и ограничения коснутся только подсказок, всплывающих в строке поиска.