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В Татарстане возбудили уголовное дело после драки семейной пары

15:05, 10.09.2020
В Татарстане возбудили уголовное дело после драки семейной пары
Фото: realnoevremya.ru

В результате драки семейной пары на одной из баз отдыха Тукаевского района Татарстана правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что у семейной пары из Набережных Челнов, распивавшей спиртные напитки, возникла ссора, которая переросла в драку. 34-летнюю женщину госпитализировали с пневмотораксом и переломом ребер. Ее мужа задержали сотрудники уголовного розыска.

Супругу пострадавшей грозит до 8 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Авиастроительном районе Казани на видео сняли драку двух семейных пар.

Происшествия Татарстан
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