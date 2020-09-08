Ученые назвали фактор преждевременной смерти мужчин

Ученые из Католического Университета Левена сообщили, что возможной причиной преждевременной смерти у мужчин является низкий уровень витамина D в крови. Об этом сообщает EurekAlert. Исследование проводилось среди 1970 мужчин в возрасте 40—79 лет, у них сравнили уровни метаболитов витамина D с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия.

Выяснилось, что уровень метаболитов связан с повышенным риском заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и остеопороз, а также преждевременной смерти. Ученые отмечают, что лучше предсказывать будущие проблемы со здоровьем не по 1,25-дигидроксивитамину D, который считается активной формой витамина D, а по свободному 25-гидроксивитамину D.

Ранее в Минздраве прокомментировали сообщение Росздравнадзора о том, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса.