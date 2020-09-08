Минниханов поблагодарил предприятия Татарстана за то, что они не допустили массовых увольнений

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в общем отчетно-выборном собрании Ассоциации предприятий и промышленников РТ (АПП РТ). Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Работу ассоциации за 3 года предлагаю признать удовлетворительной. Мы ждем от вас активной работы, направленной на решение проблем, стоящих перед предприятиями, и повышения темпов роста промышленности. В свою очередь, руководство республики всегда готово вас поддержать», — выразил организации благодарность Минниханов.

Отметил успехи АПП РТ и ее гендиректор Алексей Пахомов: «Сегодня экономика республики чувствует себя уверенно и смотрит в будущее. Думаю, в этом есть и заслуга нашей ассоциации».

Президент Татарстана также поблагодарил руководителей, которые в сложной эпидемиологической и экономической обстановке сохранили занятость и не допустили массовых увольнений, а также смогли избежать крупных очагов болезни на предприятиях.

Ранее Рустам Минниханов встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

