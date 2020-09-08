В Татарстане выявили 24 новых случая коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердились 24 новых случая коронавируса, из них два завозных, 22 — контактных. 15 человек выздоровели за последние сутки.

В Казани выявили девять новых заболевших. В Набережных Челнах — двоих. Больше всего новых заболевших — восемь — среди людей от 30 до 50 лет.

За весь период в Татарстане зарегистрировано 6 718 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 5 547 человека. Умерли 64 человека, две смерти подтвердились сегодня.



В аэропортах Татарстана досмотрели 46 воздушных судов, на которых прибыли 4 783 пассажира, из них 9 самолетов, прибывших из-за рубежа (1 230 человек). В аэропорту прошли тесты 574 человека.

За сутки в республике сделали 4 018 тестов, всего — 636 647 тестов методом ПЦР.