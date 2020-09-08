В Татарстане от COVID-19 умерли еще два человека

В Татарстане подтвердились еще два смертельных случая COVID-19. За весь период от коронавируса в республике скончались 64 человека.

Так, 75-летнего мужчину госпитализировали в РКИБ с внебольничной двусторонней пневмонией. У него были серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Наличие COVID-19 специалисты подтвердили в результате лабораторного исследования.



61-летнего альметьевца госпитализировали в инфекционное отделение ЦРБ с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Состояние пациента осложнялось из-за обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Вирус идентифицирован. Причину смерти медики установили в результате аутопсии.