Казанский «Зенит» представил игровую форму на новый сезон

«Зенит-Казань» провел презентацию новой игровой формы команды на волейбольный сезон-2020/21.

«Сегодня форма спортивных клубов — это не только атрибут для фаната, но и часть стиля. Футболки клубов носят музыканты, актёры и модели, они входят в повседневный гардероб. Новая форма разработана так, чтобы её можно было надеть с джинсами и кроссовками и прийти на встречу с друзьями», — говорится в релизе казанского клуба.

Форму презентовали три волейболиста «Зенита» — доигровщик Эрвин Нгапет, диагональный Денис Земченок и либеро Валентин Кротков. Видео с новой экипировкой снимали на территории бывшей Фабрики Алафузова. Всего клуб представил три комплекта формы.

Дизайн игровой формы казанцев разрабатывала питерская компания Ensen.

«Сотрудничество с Зенитом мы начали с изготовления предсезонной формы. Мы надеемся, что игроки и руководство клуба останутся довольны формой и наше сотрудничество продолжится», — прокомментировали презентацию «Зенита» в компании.