В Сети появился трейлер первого сериала о телеграм-каналах

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Сервис «Кинопоиск HD» анонсировал выход сериала о новых медиа в России «Просто представь, что мы знаем». Судя по опубликованному трейлеру, в центре сюжета находятся авторы анонимного телеграм-канала.

Завязкой станет ситуация, когда три юные создательницы канала «ППЧМЗ» сталкиваются с необходимостью увеличить вложения в свой медиаресурс. Они находят инвестора, но тот ставит условие — главным редактором канала должен стать известный в прошлом журналист, которого играет Евгений Стычкин.

Роли основательниц телеграм-канала достались Анфисе Черных («Географ глобус пропил»), Рине Гришиной и Кате Фединой.

«Теперь все решения им придется принимать вместе: проверять ли информацию, публиковать ли фейки, бороться ли за новых подписчиков», — отмечается в описании трейлера.