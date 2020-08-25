Прокуратура Татарстана выяснила, что стало причиной падения казанца в ливневку в переходе метро «Горки»

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку после сообщений в СМИ о том, что 31-летний мужчина провалился ночью в открытую ливневку в подземном переходе станции метро «Горки».



Инцидент произошел вечером 7 августа. Казанец шел со стороны улицы Мавлютова и на пересечении улиц Танковой и Рихарда Зорге увидел знак «Подземный переход». Спустившись в переход, он потерял равновесие и куда-то провалился. Выяснилось, что он упал в незакрытую ливневую канализацию. После случившегося медики диагностировали у казанца травмы голени, брюшной полости, грудной клетки, плеча. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что на станции метро «Горки» есть три вестибюля, из них работают только два. Вход в вестибюль со стороны улицы Мавлютова и на пересечении улиц Танковой и Рихарда Зорге закрыт, подземный переход перекрыли сигнальной лентой, которая на момент проверки оказалась перерезанной. То же самое подтвердил и опрошенный представитель МУП «Метроэлектротранс».



Как выяснило надзорное ведомство, при эксплуатации подземного перехода сотрудники МУП «Метроэлектротранс» не обеспечили его безопасное содержание и своевременно не выявили отсутствие дренажных решеток на ливневой канализации.



Прокуратура внесла в адрес генерального директора МУП «Метроэлектротранс» представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства. Виновное должностное лицо предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.