«Созвездие-Йолдызлык» в Буинске и шахматы в Дрожжаном: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» за 24 августа

Глава Буинского района Ранис Камартдинов показал зажигательные народные танцы, которые исполнили участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Чиновник выложил запись из зала, где проходил концерт зонального этапа фестиваля. На записи слышны аплодисменты зрители и одинокий, но громкий голос, кричащий «Браво!».

В Старом Дрожжаном дети тоже проводят свой досуг весело и с пользой. Глава Дрожжановского района Марат Гафаров выложил видео из парка, где ребята играют на площадке с шахматными фигурами в половину человеческого роста.

В Балтасинском районе все более серьезно: его глава Рамиль Нутфуллин отчитался перед подписчиками о прошедшем заседании райсовета. Депутаты изменили состав комиссии, присуждающей звание почетного гражданина района и изменили план приватизации муниципального имущества.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов показал в Instagram, как он провел воскресенье. Накануне чиновник проехался по зернохранилищам и проверил как идет заготовка зерна.

Звание самого умиротворяющего аккаунта глав районов РТ должна получить страничка экс-министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова, руководящего сегодня Актанышским районом. Сегодня утром он порадовал подписчиков пейзажем, который можно было бы назвать «Туманный рассвет в Актаныше».