ОЭЗ «Алабуга» может открыть филиалы в Брянской, Оренбургской и Тюменской областях

Татарстанская ОЭЗ «Алабуга» провела первые переговоры по открытию инвестиционной площадки в Брянской области. Также есть планы запустить аналогичные проекты в Оренбургской и Тюменской областях.

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане «Алабуга» уже расширилась до разрешенного максимума — 40 га. Теперь руководство заинтересовалось экспансией в те регионы, которые не получили собственных особых экономических зон.

«В этом случае управляющая компания может столкнуться с трудностями — поддержка может быть в регионах условной», — рассказала главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».