«Нижнекамскнефтехим» приступил к пусконаладочным работам на новой энергостанции

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» специалисты приступили к пусконаладочным операциям — подготовке системы смазки газовых турбин №1 и №2 — на новой энергостанции. Для проведения пусконаладочных работ в ближайшее время компания также планирует привлечь из-за рубежа высококлассных специалистов. В настоящее время монтаж оборудования ПГУ-ТЭС выполнен на 90%.

Всего в составе новой ПГУ-ТЭС будут две газотурбинные установки, два барабанных паровых котла-утилизатора горизонтального типа, паротурбинная установка конденсационного типа.

Для обеспечения технологических нужд станции водой проектом предусматривается создание собственной системы технического водоснабжения. Она будет включать в себя системы оборотного охлаждения оборудования и производственного водопровода. Весь комплекс предназначен для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии.

Также подходят к концу монтажные работы на самом высоком гидротехническом сооружении станции — 89-метровой градирни. Она предназначена для охлаждения технической воды, применяемой в работе основного и вспомогательного оборудования. Каркас гидротехнического сооружения выполнен на 70%.

Новая энергостанция мощностью 495 МВт позволит обеспечить электроэнергией действующие и будущие производства «Нижнекамскнефтехима». Станция будет работать в круглосуточном режиме. Ее будут обслуживать 111 специалистов. Объект планируют ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года.