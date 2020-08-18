В Татарстане руководство СХП «Свияга» подозревают в сокрытии 20 млн рублей

Дело о сокрытии денежных средств организации от взыскания по налогам и обязательным сборам возбудил Следком по РТ. В преступлении подозревают неустановленных должностных лиц ООО «СХП «Свияга» в Апастовском районе.

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководства предприятия, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, отправило партнерам предприятия распорядительные письма об отправке средств по договорам не на счет СХП, а на счета контрагентов-кредиторов предприятия. Таким образом в 2019—2020 годах были произведены перечисления на сумму свыше 20 млн рублей.

В данный момент организация находится в процессе банкротства. В составе соучредителей — «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» и «Татагролизинг».

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.