Марат Ахметов призвал муниципальные власти чаще говорить на татарском с населением

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Муниципальные власти должны чаще прибегать к татарскому языку, общаясь с населением, считает вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, являющийся также председателем Комиссии при президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка.

«Самая крепкая опора сохранения народных традиций и языка — это татарское село. Именно здесь, в татарских селах, в татарских семьях воспитывается будущее татарской нации», — приводит слова Ахметова пресс-служба Госсовета РТ.

Он подчеркнул, что в республике есть главы районов, ведущие свои аккаунты в социальных сетях на родном языке.

«У людей это вызывает уважение», — подчеркнул Ахметов.

Вице-спикер республиканского парламента рассказал, что на основе заседаний по вопросам сохранения и развития татарского языка комиссия разработает дорожную карту.



Напомним, в конце июля президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на страницах газеты «Республика Татарстан» программную статью.

