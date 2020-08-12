Казань стала самым дорогим городом по сборам ребенка в школу

Казань стала самым дорогим городом для сборов ребенка в школу. Для казанских родителей эти расходы обойдутся более чем в 32 тыс. рублей за полный комплект для онлайн- и офлайн-обучения.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса для размещения объявлений «Авито».

Эксперты подсчитали, что «расширенный» набор школьника с учетом предметов на случай дистанционного обучения будет стоить более чем на 20 тыс. рублей дороже, чем стандартный набор для офлайн-обучения.

В число регионов, в которых родителям придётся существенно потратиться на сборы ребенка в школу, вошли также Нижний Новгород (примерно 26 тыс. рублей) и Москва (около 24 тыс. рублей). Дешевле всего набор школьника обойдется в Тольятти (16 тыс. рублей), Ульяновске (17,6 тыс. рублей) и Саратове (17,6 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что с 1 сентября занятия в школах России начнутся в очном формате. Для выявления возможных пробелов в знаниях ученики пятых-девятых классов пройдут тестирование.





