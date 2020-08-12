В Татарстане создадут пищевой кластер

В Сабинском районе Татарстана планируют создать пищевой кластер, предназначенный для реализации сельхозпродукции, произведенной на территории республики.

На первом этапе создания кластера запланированы работы по проведению электричества, возведению очистных сооружений и других коммуникаций, сообщает Tatcenter. Под строительство нового объекта предполагается выделение земельного участка площадью 10 га.

«Производители сельхозпродукции Татарстана заинтересованы в размещении своих предприятий на территории пищевого промпарка: уже пять инвесторов изъявили желание стать его резидентами и частью нового пищевого кластера», — заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Также отмечено, что создание пищевого кластера способствует появлению новых производств и рабочих мест.

Ранее сообщалось, что на Высокой Горе в 2021 году откроется агропромышленный парк, где расположатся предприятия, перерабатывающие сельхозпродукцию.

