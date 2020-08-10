Директор НИИ эпидемиологии: есть люди, невосприимчивые к COVID-19

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Ученые нашли людей, которым удалось не заразиться при контакте с коронавирусными больными, пишут «Известия», ссылаясь на Арега Тотоляна — главного иммунолога Санкт-Петербурга, академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.



По его словам, этот факт является одной из загадок SARS-CoV-2. Под наблюдением и детальным обследованием находятся более 200 пациентов. Особенное внимание уделяется тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. «Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — рассказал Арег Тотолян.

Также он отметил, что антитела обычно не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей не так уж много. Однако среди выздоравливающих их оказалось гораздо больше. Этот факт заслуживает пристального изучения, как и факт полного отсутствия заражения «ковидом» некоторых пациентов.

Также Тотолян сообщил, что есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2.

«Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три–четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — сказал он. Иммунолог считает, что изучение таких людей позволит дать ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее Тотолян высказывал предположение о том, что осенью россиян ждет более тяжелое течение пневмонии, вызванной коронавирусом.

